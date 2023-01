Débora Nascimento abre o coração e fala sobre relacionamentos: Sou muito livre

29/01/2023 | 14:10



Débora Nascimento que está namorando com Alexandre Cunha, falou sobre relacionamentos e sua relação com o sexo. Em entrevista ao O Globo, a atriz revelou que não se rotula quanto a sua sexualidade.

- Nunca fui careta e sempre olhei com liberdade para o que me excita, sem travas, porque o sexo é muito além do que trazem na cartilha. Sou muito livre com o meu desejo e as minhas vontades, sem colocar siglas ou padrões. Não preciso estabelecer se sou bi, pansexual... simplesmente amo.

Ao ser perguntada sobre sua separação de José Loreto, quando a filha do ex-casal tinha apenas nove meses de vida, Débora falou que só pensava na pequena Bella.

- Entrei ainda mais em mim. Sempre me preservei muito e, quando aconteceu, foi difícil ver as minhas vísceras expostas para o Brasil inteiro. Não devia satisfação a absolutamente ninguém, apenas para aquela a quem estava amamentando. Tentei me curar juntando os cacos. Não deixaria qualquer situação externa interferir. Não tomei antidepressivo, porque estava amamentando. Eu meditava, estive em uma oca. Ali, morri e renasci também.

A atriz e modelo revelou que atualmente a relação dos dois é reservada e direta.

- Ele vai ser meu parceiro e sócio a vida toda. Somos uma comunidade só.