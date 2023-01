Em recuperação após acidente na neve, Luciana Gimenez se arruma para curtir dia ensolarado: Me empenhado em não deixar a peteca cair

29/01/2023 | 13:10



Após receber alta do hospital e continuar se recuperando em Nova York, nos Estados Unidos, Luciana Gimenez compartilhou no último sábado, dia 28, uma foto curtindo o dia ensolarado na cidade e deu atualizações sobre o estado de saúde.

A apresentadora disse que ama os raios solares e acredita que eles a ajudam a superar as dores da cirurgia na perna. Vale lembrar que, em janeiro, Gimenez estava esquiando em Aspen quando caiu e sofreu diversas fraturas.

A natureza é muito poderosa, ainda mais o sol. Como eu amo o sol. Sou uma pessoa do verão, dias quentes. Ter esse solzinho aqui em Nova York me anima muito. Certeza que ajuda na recuperação. Tenho me empenhado em não deixar a peteca cair com esse processo lento de melhora, então hoje arrumei o cabelo, fiz uma make basiquinha e vim tomar meu solzinho na varanda. Que saudade do calor do meu Brasil.

Gimenez, que está sempre mostrando a rotina com a fisioterapia, escolheu um look clássico combinando a calça jeans de lavagem clara com a camiseta branca.