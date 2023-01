Mitoma faz golaço no fim e Brighton elimina o Liverpool da Copa da Inglaterra

29/01/2023 | 12:47



Em um jogo emocionante, com direito a um belo gol nos acréscimos, o Brighton derrotou o Liverpool por 2 a 1, de virada, neste domingo, e conseguiu garantir a classificação para as oitavas de final da Copa da Inglaterra. O herói do jogo foi o japonês Mitoma, que decretou a vitória ao balançar as redes nos acréscimos do segundo tempo. Após o triunfo, o time do técnico Roberto De Zerbi aguarda a definição do sorteio para saber quem vai ser seu adversário no torneio.

A eliminação aumenta a pressão sobre o técnico Jürgen Klopp à frente do Liverpool. Longe da briga pelo título do Campeonato Inglês, onde ocupa apenas a posição intermediária da tabela com 29 pontos, a equipe segue sem conseguir vencer na temporada 2023.

O Liverpool tenta agora esboçar uma retomada no torneio nacional e visita o Wolverhampton no sábado em busca de uma reabilitação para amenizar a tensão com a torcida. No mesmo dia, o Brighton recebe o Bournemouth.

O primeiro tempo foi movimentado, com as duas equipes buscando o gol e oferecendo espaços em seu campo de defesa Os dois goleiros tiveram trabalho na etapa inicial. Aos dois minutos, o brasileiro Alisson teve trabalho em finalização de Mitoma.

Porém, foi o Liverpool que esteve mais perto de abrir o placar com Salah. Foi dele a primeira boa oportunidade aos 24 minutos. Mais constante, a equipe do técnico alemão Jürgen Klopp acabou balançando a rede logo depois. Elliot penetrou no momento certo para receber assistência pela direita e finalizar rasteiro: 1 a 0.

Os donos da casa descontaram aos 38 minutos. Lamptey recebeu escanteio curto e bateu de longe. A bola desviou na zaga, enganou o goleiro brasileiro, e entrou no meio do gol: 1 a 1.

O segundo tempo teve início com Brigthon botando pressão. Aos dois minutos da etapa final, foi dele o chute que raspou o travessão. Pelo lado da equipe vermelha, Salah seguiu como principal referência ofensiva. Aos 15min, o egípcio entrou em velocidade pela direita e, quase na pequena área, tocou por elevação para a defesa do goleiro Steele.

Aos 35 minutos, Ferguson desperdiçou ótima chance após um corte mal feito da zaga do Liverpool. O atacante do Brighton encheu o pé quase na linha da pequena área, mas Konaté se atirou na direção do gol e desviou a bola para a linha de fundo.

Mais intenso na procura pela vitória, o Brighton obteve a virada em grande estilo. Em um cruzamento da esquerda, Mitoma dominou, tirou o zagueiro da jogada e completou para as redes definindo a vitória de 2 a 1 e a classificação.