Carolina Dieckmann relembra vazamento de fotos íntimas: - Fui muito julgada

29/01/2023 | 12:10



Durante sua participação no Altas Horas do último sábado, dia 28, Carolina Dieckmann relembrou o momento em que suas fotos íntimas foram vazadas. Na entrevista com Serginho Groisman, a atriz deu detalhes sobre como aconteceu

- Mandei algumas fotos íntimas para o meu marido, e uma pessoa que estava tentando descobrir dados bancários em e-mails, hackeando e-mails, achou uns arquivos fotográficos. Eram fotos seminuas e eles começaram a mandar para sites pornográficos. Isso foi fora do Brasil, e alguém reconheceu que era eu. Aí, a pessoa tentou me extorquir.

Carolina comentou que, na época, ela sofreu muito com a opinião pública - lembrando que o caso aconteceu há dez anos atrás:

- Eu não paguei, fui para delegacia e as fotos vazaram. Voltei na delegacia, assumi que tinha feito aquilo. Tem isso também, naquela época eu fui muito julgada. Acho que hoje não seria tanto. Mas por que você está mandando foto para o seu marido? Hoje parece estranhíssimo graças à geração de vocês, agraciada. Dez anos atrás eu fui muito julgada por fazer isso com meu marido. Olha quanta coisa a gente transformou em tantos outros aspectos.

Após o incidente traumático para Dieckmann, uma lei com seu nome foi criada para a proteção de pessoas que tenham fotos íntimas vazadas. O artigo 12.737/2012 é a principal ferramenta de segurança virtual na legislação brasileira.