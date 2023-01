Kanye West agride e quebra celular de fotógrafa antes de ir para jogo de basquete da filha

29/01/2023 | 11:11



Onde tem Kanye West, tem polêmica! Não é novidade que, ultimamente, o rapper só tem aparecido na mídia para soltar bombas, comentários racistas, teorias absurdas e fofocas sobre a família da ex- esposa, Kim Kardashian. Suas falas e atitudes são tão contraditórias e estranhas que até mesmo os fãs do artista andam se perguntando: O que aconteceu com ele?.

O bafafá mais recente envolve uma suposta agressão. De acordo com o TMZ, o artista foi acusado de partir para cima de uma fotógrafa e quebrar o celular da moça. Tudo aconteceu quando Kanye estava indo para o jogo de basquete da filha, North West, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Quando viu que tinha alguém lhe seguindo, ele saiu do carro para tirar satisfações com a fotógrafa, pegou o celular de sua mão e jogou na rua. A mulher fez um boletim de ocorrência contra West. Por volta das quatro horas da tarde, as autoridade do condado de Ventura foram acionadas e receberam vídeos da briga. Eita!