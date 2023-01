Ônibus de turistas tomba na Serra de Petrópolis e deixa dois feridos graves

29/01/2023 | 10:55



A Polícia Rodoviária Federal informou que um ônibus de turismo tombou na madrugada deste domingo na descida da Serra de Petrópolis, município a cerca de 70 quilômetros do Rio de Janeiro. O ônibus saiu de Juiz de Fora (MG) com destino ao Rio, com cerca de 55 passageiros.

Segundo a PRF, apenas dois passageiros tiveram ferimentos graves e foram encaminhados para o Hospital Santa Tereza, em Petrópolis. Os demais foram para um hospital de Caxias. A PRF não soube informar exatamente quantos eram os feridos e nem a causa do acidente.

O tombamento ocorreu às 5h deste domingo e, de acordo com a PRF, no momento o trânsito está fluindo por um desvio lateral, sem congestionamento.