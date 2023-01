Marcos Mion tira foto com Backstreet Boys e brinca que é o sexto membro da boyband

29/01/2023 | 10:11



Gente como a gente, Marcos Mion também gosta de tietar famosos, principalmente quando eles fazem parte de certa boyband internacional que fez a loucura dos fãs no anos 1990. Já sabe de quem estamos falando né? Backstreet Boys, baby! No último sábado, dia 28, o apresentador foi curtir a turnê, que está passando pelo Brasil, e teve a oportunidade de posar ao lado de de Nick Carter, Kevin Richardson, Brian Littrell, AJ McLean e Howie Dorough.

Detalhe: claro que Mionzera não perdeu a oportunidade de brincar, né? Nas redes sociais, ele contou que, agora, é o sexto membro da banda.

Mas vamos fazer como se eu fosse o sexto backstreet boy e estivéssemos fotografando a capa do disco? [Mion pediu] Yeah, like a boy band, falou o Howie. Meu coração pulou uma batida. E, de repente, as milhões de imitações, clipes imaginários e vezes que cantei em frente ao espelho (e na TV para o deleite de todos vocês) viram as mãos reais do Nick de um lado, do Kevin do outro. E eu ainda tive tempo de dar uma risada de pura alegria e ? zerei a vida mais uma vez!, escreveu.

E continuou contando a experiência:

Todo mundo lembra quando o Nick veio no meu antigo programa! Ele prometeu: Quando voltarmos, você vai conhecer os caras. E os caras são SENSACIONAIS! Muito legais! Sacaram que, independente de quem sou, cresci acompanhando eles! Me receberam realmente de uma forma acima de qualquer expectativa! Dessa vez a promessa foi do Kevin: Próxima vez que a gente vier, vamos no seu programa! E, pelo que estou vendo, não são só os sonhos que se realizam com os Backstreet Boys, mas as promessas também!