Murilo Huff é questionado se ainda sente saudade de Marília Mendonça e dá resposta emocionante

29/01/2023 | 09:10



Em 2021, a morte precoce de Marília Mendonça deixou um vazio no coração de milhões de brasileiros que seguiam de pertinho a sua carreira, contudo, como será que o ex-parceiro da cantora se sente atualmente? No último sábado, dia 28, Murilo Huff foi questionado nas redes sociais se ainda sentia saudades de Mendonça e deu uma resposta para lá de emocionante.

Sente saudade da Marília?, uma internauta escreveu nos Stories.

E ele desabafou: "Com certeza! E vou sentir todos os dias para o resto da minha vida. Marília, além de tudo que vivemos como casal, e além da amizade que tínhamos um pelo outro, é a mãe da pessoa mais importante do mundo pra mim. Sinto falto de dividir com ela todos esses momentos incríveis que nosso filho está vivendo, toda essa evolução dele, o primeiro dia na escolinha...", disse.

Murilo teve um filho com Marília, Léo, que está com três anos de idade. Em 5 de novembro de 2021, a cantora estava viajando para cumprir a agenda de shows quando o avião particular caiu em Piedade de Caratinga, no oeste de Minas Gerais. Além da cantora, o piloto, o copiloto, o produtor e o assessora também morreram.