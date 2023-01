Mercado de games atrai jovens e pode virar profissão; shopping de Santo André montou 'arena' para jogadores

Da Redação



O mundo dos games vai muito além da diversão. Para que você e seus amigos possam se desafiar, é necessário que uma enorme rede de pessoas das mais variadas áreas tenha atuado. Transformando a imaginação em ação. São desenvolvedores, programadores, e uma série de outros profissionais.

Os games movimentam uma indústria gigantesca em todo o planeta e, segundo a Newzoo, consultoria de dados especializada no assunto, em 2024 este setor vai movimentar US$ 219 bilhões. A maior parte deste montante nos países do Oriente, como China e Japão, e nos Estados Unidos. O Brasil aparece em décimo lugar entre as nações que mais consomem games no planeta.



Por isso, quem gosta de jogar deve ficar atento e, quem sabe, se tornar um profissional da área no futuro. Seja um jogador profissional ou para trabalhar na criação de jogos.

Para conhecer melhor este universo e interagir com outras pessoas que também curtem games, uma das opções é a arena montada no Grand Plaza Shopping, em Santo André, na Saga Game Park, que fica no local até o dia 12 de fevereiro.



São 80 metros quadrados com o que tem de mais moderno no assunto. E quem participa ainda contribui com os mais necessitados, pois o ingresso é um quilo de alimentos para ser distribuído ao Fundo Social de Solidariedade.



O espaço ainda oferece outras atrações, como o concurso de cosplayers kids, no qual é possível colocar a fantasia e entrar na pele do seu personagem preferido. A programação de atividades está no site do shopping. Há ainda encontros de RPG, campeonatos de Counter Strike, Valorant, Fifa, LOL, batalhas de Just Dance, entre outras atividades.



A atração traz ainda as edições mais modernas e lançamentos de jogos eletrônicos que já ganharam a preferência de fãs e entusiastas da modalidade. Parceiras do evento, a Piticas premiará os vencedores das competições com vouchers de desconto e a Cinemark, com ingressos para o cinema. “Além de proporcionar uma experiência única com os melhores games e divertidos campeonatos, estamos promovendo a solidariedade entre nossos clientes para que mais famílias sejam beneficiadas com o trabalho realizado pelas entidades que receberão as doações”, diz Caroline Alves, gerente de Marketing do Grand Plaza.