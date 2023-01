Água Santa e Portuguesa fazem jogo dos lanternas

Da Redação



28/01/2023 | 22:30



Vivendo altos e baixos no Campeonato Paulista, a Portuguesa tenta se firmar na briga pela classificação diante do Água Santa, que ainda não venceu na competição. A partida será realizada neste domingo (29), às 15h, no Estádio Inamar, em Diadema, pela quinta rodada.



A Portuguesa iniciou a rodada na lanterna do Grupo D, com quatro pontos. A Lusa vem de derrota para o São Paulo, no Morumbi, por 4 a 1, e está em uma das chaves mais equilibradas até aqui, com Palmeiras, Santo André e São Bernardo. O Água Santa, por sua vez, ainda não venceu no torneio. Assim como o Ituano. O time de Diadema é o último colocado do Grupo B, que conta também com São Paulo, Mirassol e Guarani. No entanto, vem de um empate sem gols frente ao Santos. Com dois pontos, o Água Santa é o lanterna geral e já teme o rebaixamento.



O técnico Thiago Carpini terá o retorno do volante Kady, que cumpriu suspensão na última rodada. No entanto, o lateral Patrick Brey e o atacante Lucas Tocantins estão lesionados e ainda não têm previsão de retorno aos gramados. (do Estadão Conteúdo)