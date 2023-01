Transportes puxam investimentos em Infraestrutura no Estado de São Paulo

Da Redação



Os investimentos anunciados para a infraestrutura paulista somaram R$ 125 bilhões entre 2020 e 2022, de acordo com a Pesquisa de Investimentos Anunciados no Estado de São Paulo, elaborada pela Fundação Seade e divulgada nesta semana. Dois terços desse total foram direcionados à área de transportes (R$ 83 bilhões). Os investimentos nesse setor destinaram-se à expansão ou modernização de rodovias (R$ 38 bilhões), transporte de passageiros por meio de metrô e trens (R$ 19 bilhões) e transporte ferroviário de cargas (R$ 11 bilhões). Outros R$ 3 bilhões referem-se à operação de aeroportos, enquanto os R$ 3 bilhões restantes dizem respeito a terminais no Porto de Santos e ao transporte coletivo de passageiros por ônibus.

Investimentos em rodovias e transportes

Em relação aos investimentos em rodovias, mais de 60% dos recursos envolvem concessões novas: lote PiPa (Piracicaba-Panorama) para a empresa Eixo SP (R$ 14 bilhões) e o lote Noroeste Paulista para a EcoRodovias (R$ 10 bilhões). Nas renovações, os investimentos foram anunciados por: CCR RioSP, para o trecho paulista da Via Dutra (R$ 7,4 bilhões); CCR AutoBAn, CCR SPVias e CCR ViaOeste para as rodovias Bandeirantes, Anhanguera, Raposo Tavares e Castello Branco (R$ 2,3 bilhões); e Ecovias, para o sistema Anchieta-Imigrantes (R$ 1,1 bilhão).

Cargas

Já os investimentos em transporte de cargas ocorreram devido à prorrogação dos contratos para ampliação da capacidade na Malha Paulista pela empresa Rumo (R$ 6 bi), e na Malha Sudeste pela MRS (R$ 4,2 bi). No transporte metroferroviário de passageiros, a concessionária Linha Universidade anunciou R$ 15 bi para a construção/manutenção da Linha 6-Laranja do metrô paulistano, enquanto a ViaMobilidade divulgou aportes de R$ 3,8 bi para expansão/modernização de duas linhas da CPTM, que ligam a capital a Itapevi e Osasco. Já a empresa administradora Aena noticiou R$ 2,2 bilhões para o Aeroporto de Congonhas.

Vinho e cachaça paulista

São Paulo promoverá dois eventos ligados ao setor produtivo de bebidas, o Cachaça Trade Fair e o São Paulo Internacional Wine Trade Fair. A organizadora dos eventos é Zoraida Lobato, gestora empresarial, diretora do grupo Market Press e responsável pela edição das revistas Vinho Magazine e Spirit Magazine. Os eventos ocorrerão entre 10 e 12 de maio, no Anhembi.

Sustentabilidade

Serão dois eventos de grande repercussão voltados para os profissionais e produtores dos segmentos de vinhos e destilados. O tema do congresso deste ano destaca os desafios para os novos cenários de implantação de políticas ambientais, sociais e de governança no setor de bebidas adultas. De maneira geral, expõe como funciona a sustentabilidade na produção de vinhos e destilados.

Alambique

Em 2022, o governo estadual lançou o livro “Cachaça SP - alambiques do Estado de São Paulo”, que foi editado para destacar a importância da produção da cachaça de alambique nos municípios paulistas. O produto é a segunda bebida alcoólica mais consumida no Brasil e o quarto destilado mais consumido no mundo. Somando-se a produção industrial e de alambique de cachaça, o Estado de São Paulo é o maior produtor, consumidor e exportador do Brasil. O livro traz um apanhado da produção de alambique do Estado, separada por municípios.

Sorocaba à frente

O setor industrial abriu 6.160 novos postos de trabalho na região de Sorocaba, no período de janeiro a novembro do ano passado. O desempenho foi o melhor entre todas as regiões do interior do Estado de São Paulo nos onze primeiros meses de 2022. Sorocaba ficou atrás apenas da capital paulista, que gerou 11.214 vagas. A segunda colocada no interior foi a região de Campinas, onde as empresas industriais criaram um total 1.144 empregos. (Cruzeiro do Sul, Rede APJ).

Carnaval vem aí

O carnaval deste ano deverá movimentar R$ 8,18 bilhões em receitas, um resultado 26,9% acima do obtido no ano passado, segundo estimativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). O economista Fabio Bentes diz que o setor de turismo vem se recuperando nesse ritmo nos últimos meses. O carnaval é a data comemorativa mais importante do turismo. “Até quem não gosta de carnaval acaba gastando dinheiro em viagens para o interior, para fora do Brasil”, destaca o economista.

Abelhas no cultivo de café

Assim como os cães, as abelhas podem ser treinadas para desempenhar tarefas de farejamento, como reconhecer com precisão a fragrância de culturas agrícolas de interesse econômico, como o café, e dessa forma polinizá-las com maior eficácia. Isso porque esses insetos polinizadores têm capacidade de desenvolver memória olfativa, associando o ambiente onde coletam o pólen e o néctar de flores que lhes servem de alimento ao cheiro deles, segudo o ecólogo João Marcelo Robazzi. A informação é da Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo).

Evolução

No início do século passado, a cada mil crianças nascidas vivas na capital paulista, 207 morriam antes de completar um ano de idade. Ao longo do período, a taxa de mortalidade infantil diminuiu, alcançando 16 óbitos infantis por mil, em 2000, e 10 em 2021.



