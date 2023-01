Secretário de Transportes e Mobilidade de Diadema, Osvaldo Misso morre aos 70 anos

Da Redação



29/01/2023



O secretário de Transportes e Mobilidade Urbana de Diadema, Osvaldo Misso, morreu na noite deste sábado (28), aos 70 anos, por complicações de um câncer na região da laringe. O prefeito José de Filippi Júnior decretou luto oficial de 5 dias na cidade, que começa a valer a partir desta segunda-feira (30).

Osvaldo Misso era engenheiro de formação e passou por diversos setores na Prefeitura de Diadema. Ele iniciou sua trajetória no município no fim dos anos 1990, no Departamento de Obras. Foi secretário de Obras, de Governo, chefe de Gabinete e secretário de Saúde da cidade em diversas administrações, além de cargos de secretário na Prefeitura de São Paulo e na Prefeitura de Mauá.

Osvaldo Misso deixa a esposa, Márcia, os filhos, Márcio e Lilian, e as netas, Alice e Isabela.

“Osvaldo deixa um legado inestimável para Diadema. Um homem público íntegro, que não mediu esforços para construir essa cidade. Eu sempre admirei o Osvaldo como um amigo, um companheiro e uma pessoa apaixonada por Diadema”, disse o prefeito José de Filippi Júnior.



As informações sobre velório e enterro ainda não foram divulgadas.