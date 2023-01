Ramalhão bate o Bragantino e volta a ser líder do seu grupo

Da Redação



28/01/2023 | 23:39



O Santo André derrotou o Red Bull Bragantino por 1 a 0 na noite deste sábado (28) no Estádio Nabi Abi Chedid, pela quinta rodada do Paulistão. O Ramalhão voltou à liderança do Grupo D. O único gol foi marcado por Léo Ceará, de pênalti. O Bragantino caiu para o segundo lugar do Grupo A, com sete pontos, atrás do Botafogo, com oito. O Santos tem seis, enquanto a Inter soma quatro.



Red Bull Bragantino e Santo André fizeram um primeiro tempo ríspido, com muitas faltas e poucas oportunidades. O time da casa foi superior, mas encontrou dificuldades para chegar ao gol de Lucas Frigeri. A etapa inicial ficou marcado ainda pela lesão de Raul. O jogador escorregou, sentiu o joelho e deixou o campo chorando. Ele havia sofrido uma grave lesão ligamentar no local recentemente.



Com Praxedes no lugar de Raul, o Red Bull Bragantino ficou mais ofensivo e ficou perto de marcar com Bruninho. Alerrandro deu passe açucarado para o atacante, que errou o domínio e facilitou a vida de Lucas Frigeri, que fez a defesa. Além de Bruninho, Artur também tentou tirar o zero do placar, sem sucesso.



O Red Bull Bragantino voltou para o segundo tempo com uma postura totalmente diferente e criou boas oportunidades com Realpe e Matheus Fernandes, mas Jadsom Silva, que agrediu Rodolfo, recebeu o vermelho.



Em superioridade numérica, o Santo André resolveu se aventurar ao ataque e abriu o placar aos 34 minutos. José Hugo foi derrubado por Matheus Fernandes, pênalti. Léo Ceará bateu com categoria e fez 1 a 0. Na próxima rodada, o Santo André pega o São Paulo, no Bruno Daniel. (das Agências)