Botafogo-SP quebra jejum, supera Guarani e lidera o Grupo A do Paulistão

28/01/2023 | 23:17



O Botafogo é o novo líder do Grupo A do Campeonato Paulista. O time de Ribeirão Preto venceu o Guarani por 3 a 2, neste sábado à noite, no estádio Santa Cruz, pela quinta rodada. Quebrou, assim, um jejum de três jogos e comemorou a primeira vitória diante da sua torcida no Estadual.

Além de vencer, o Botafogo contou com a derrota do Red Bull Bragantino para o Santo André, por 1 a 0, ficando na liderança isolada, com oito pontos, uma na frente do seu concorrente direto. Ficou na frente também de Santos (6) e Inter de Limeira (4). O Guarani continua com quatro pontos no Grupo B, que tem o São Paulo na liderança, com oito pontos.

O Guarani começou melhor e teve duas boas chances para abrir o placar, mas não finalizou bem. O Botafogo, aos poucos, equilibrou as ações e alcançou os seus gols. O primeiro saiu aos 31 minutos com um golaço de Robinho. Após passe de Thássio, ele dominou a bola na frente da área e bateu de pé esquerdo de chapa lado do pé. A bola subiu e só parou no ângulo esquerdo do goleiro Maurício Kozlinski.

O segundo gol aconteceu aos 37 minutos, após troca de passes pelo lado direito e cruzamento, na medida, para o desvio de Salustiel. Os dois gols desanimaram o Guarani, que só conseguiu alguma reação no segundo tempo.

Apesar do maior volume, o Guarani só diminuiu o placar aos 29 minutos. Jamerson desceu pelo lado esquerdo e cruzou pelo alto, com a bola passando por um zagueiro e pelo atacante Jenison. A sobra do outro lado ficou para Neílton completar para as redes.

Este gol empurrou o time de Campinas para o ataque, mas o Botafogo aproveitou e fez o terceiro gol aos 51 minutos. Edson Carioca, do lado direito, fez o cruzamento e, dentro da área, Marcos Júnior completou bem para as redes. Na saída de bola, Wenderson arriscou chute de longe e diminuiu para o visitante: 3 a 2.

Pela sexta rodada, o Botafogo vai até São Paulo para enfrentar o Corinthians, no domingo (5), às 18h30, na Neo Química Arena. No sábado que vem, o Guarani vai tentar a reabilitação, em Campinas, onde receberá o Red Bull Bragantino.

FICHA TÉCNICA:

BOTAFOGO 3 X 2 GUARANI

BOTAFOGO - Matheus Albino; Thássio, Lucas Dias e Marcel e Jean (Marcos Júnior); Diogo Silva, Matuan e Fillipe Soutto; Osman (Edson Carioca), Salastiel (Caio Dantas) e Robinho (Gustavo Henrique). Técnico: Paulo Baier.

GUARANI - Maurício Kozlinski; Diogo Mateus (Wenderson), Lucão (Filipe), Luciano Castán e Jamerson; Leandro Vilela (Alan Santos), Lima (Yago) e Richard Rios; Bruno Michel (Neilton), Jenison e Bruninho. Técnico: Mozart Santos.

GOLS - Robinho, aos 29, e Salustiel aos 37 minutos do primeiro tempo. Neílton, aos 29, Marcos Júnior, aos 51, e Wenderson, aos 52 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Thássio, Lucas Dias e Osman (Botafogo); Lima (Guarani).

ÁRBITRO - Guilherme Nunes de Santana.

RENDA - R$ 89.800,00.

PÚBLICO - 4.392 pagantes.

LOCAL - Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).