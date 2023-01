Palavra do Leitor

Da Redação



PSDB – 1

‘Eduardo Leite assume presidência do PSDB e Paulo Serra se fortelece’ (Política, dia 27). Além do fortalecimento do prefeito andreense, a chegada do governador gaúcho à presidência do PSDB enfraquece sobremaneira Orlando Morando, o prefeito de São Bernardo que mandava e desmandava na agremiação enquanto o comando estava nas mãos de João Doria e Bruno Araújo, seus aliados de primeira hora. É o fim de uma hegemonia. Tomara que a nova gestão partidária saiba recuperar a força da social-democracia, na minha opinião a única corrente política capaz de acabar com a atual polarização política que tanto mal já causou ao Brasil.



Sérgio Pinto - Santo André



PSDB – 2

Fico feliz com a notícia. Como eu gostaria que ele tivesse se candidatado para a Presidência da República. Ansiosa para esta hora acontecer.



Ana Goreti Souza Dias Silva - do Instagram



PSDB – 3

Nunca votei em partido, porém era uma maneira de analisar o pensamento do candidato. Fernandinho, Geraldinho e demais integrantes do PSDB, na última eleição, demonstraram que o PSDB nunca teve ideologia e sempre enganou o Brasil. Em suma, PSDB nem em sopa de letrinha!



Mauricio Augusto - do Instagram



Impeachment

Quem conhece Lula sabe que ele não dá ponto sem nó. Ao chamar de golpe o impeachment de Dilma, tenta reativar a narrativa para que as pessoas acreditem que foi um golpe. Lula sabe que não foi e, ao questionar a lisura do impeachment, comete o mesmo erro de quem questiona a lisura das eleições. Afinal, não foi Lewandowiski, presidente do STF na ocasião, quem referendou o impeachment? Lewandowiski favoreceu Dilma fatiando artigo que tornou a ex-presidente elegível. Chamar o ex-presidente Temer de golpista foi de profundo mau gosto, pois todos sabem que foi Temer quem tirou o Brasil do atoleiro deixado por Dilma. E os deputados do MDB vão ouvir calados a provocação? Essa narrativa tem um endereço, um novo cargo para Dilma como premio de consolação. Em breve começarão os memes da Dilma. A menos que ela fique de boca fechada, o que vem sendo articulado.



Izabel Avallone - Capital



Insegurança

A piora nos indicadores de segurança do Grande ABC, exposta em reportagem publicada neste Diário (Setecidades, ontem), comprova que o governador Tarcísio de Freitas vai ter muito trabalho pela frente para devolver a tranquilidade aos paulistas. Infelizmente, os 30 anos de tucanato arruinaram a qualidade de vida do morador das sete cidades.



José Cardoso - São Caetano