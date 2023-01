Corpo de Bombeiros libera sambódromo do Rio para ensaios técnicos

28/01/2023 | 22:50



O Corpo de Bombeiros liberou o Sambódromo do Rio de Janeiro para ensaios técnicos neste final de semana, mas interditou restaurantes da praça de alimentação, informou a Prefeitura do Rio neste sábado, dia 28, horas depois de a passarela do samba passar por uma vistoria e ter os ensaios técnicos vetados por causa de defeitos nos hidrantes.

Uma nova vistoria foi feita na parte da tarde, visando a liberar especificamente a pista do Sambódromo para a realização dos ensaios técnicos. "Após a análise dos pontos avaliados como pendentes na inspeção de ontem, e averiguação de solução de todos os problemas apontados, o CBMERJ (Corpo de Bombeiros do Rio) emitiu documento liberando especificamente os ensaios deste sábado e domingo", afirmou o CBMERJ em nota.

Dois restaurantes do local, porém, estavam sem autorização e foram fechados - e não poderão ser abertos até a regularização documental.

Já a liberação do Sambódromo para os desfiles do Carnaval 2023 ainda depende da publicação da prorrogação do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) e nova inspeção dos Bombeiros, informou o órgão. "Após a publicação do TAC, o que deve acontecer até terça-feira, 31, os bombeiros agendarão uma nova vistoria visando a avaliação da liberação da apoteose do samba para os desfiles", explicou o CBMERJ.