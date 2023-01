Simpi



Descoberta pelo alemão Alois Alzheimer, a Doença de Alzheimer provoca deterioração degenerativa das funções cerebrais cognitivas como razão, memória, linguagem e habilidades de autocuidado.

Sem conhecimento das causas da doença, grande parte dos pacientes começam a apresentar os primeiros sintomas com 65 anos. Mas cada vez mais casos precoces de diagnostico do Alzheimer tem crescido no mundo todo, com pacientes por volta dos 50 anos. As últimas pesquisas cientificas têm apontado que fatores de risco são múltiplos e englobam hábitos e comportamentos iniciados ainda na infância.



"Vamos construindo fatores de risco e de proteção contra a doença durante toda nossa vida. Sabe-se que um dos principais fatores de risco para o Alzheimer é a baixa escolaridade. Quem tem atividade intelectual proeminente ao longo da vida está mais protegido contra a doença", esclarece Dr. Raphael Spera, médico neurologista do Hospital das Clínicas e da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP).



Ainda de acordo com o Dr. Raphael, hábitos alimentares mais saudáveis e praticar atividades físicas também são fundamentais para combater a Doença de Alzheimer. "Quanto mais atividades físicas e controle de comorbidades como diabetes e pressão alta, menor o risco de doenças cognitivas degenerativas como o Alzheimer".



O diagnóstico é realizado após minucioso levantamento do histórico pessoal e familiar do paciente, e análise dos sintomas apresentados que iniciam com alterações da memória e de personalidade, algumas mudanças nas habilidades visuais e dificuldade para falar, insônia e agitação, entre outros que marcam estágios mais graves da doença como incontinência urinária e fecal, dificuldade para comer e deficiências motoras progressivas. A ciência tem se dedicado a estudar o Alzheimer e buscar a cura da doença, mas até o momento o tratamento tem por objetivo minorar os sintomas. Alguns medicamentos estão sendo desenvolvidos e podem ser a promessa de controle da doença. Mas tudo ainda segue em fase experimental.



Três novas medidas tributarias merecem atenção

A primeira dela são as mudanças no CARF (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais) que buscam reverter perdas de arrecadação e acúmulo de processos. Assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 12 de janeiro, a medida de recuperação fiscal estabelecida pela Medida Provisória nº 1160 permitirá a redução do passivo de processos administrativos no CARF.



Ainda sobre o CARF, durante a gestão passada o Congresso Nacional alterou a legislação estabelecendo que em caso de empate a vitória cabia aos contribuintes, o que levou a decisões muito favoráveis aos mesmos. No entanto, com as mudanças determinadas no último dia 12 o voto passa a ser da Fazenda Nacional, o que volta a preocupar os contribuintes sobre os rumos do órgão que deve ter o papel de zelar pela justiça e equilíbrio, e não pela arrecadação.

Outra medida é a revogação do Decreto 11.332/2022, que reduzia em 50% as alíquotas de PIS/COFINS sobre receitas financeiras auferidas pelas empresas sujeitas ao regime não cumulativo ocorrida em 2 de janeiro. O cálculo do impacto da medida de 2022 era de R$ 5,80 bilhões com a justificativa de liberar recursos para que as empresas investirem em empregos e novas operações.



Com a revogação de nº 11.374/2023, fica restabelecida as alíquotas originais de PIS e Cofins. Alguns contribuintes estão recorrendo ao Judiciário alegando que a elevação da alíquota das contribuições sociais terá validade após 90 dias de sua publicação.



"Ainda tem a possibilidade de acabar com o IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), segundo o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB)", lembra o advogado tributarista, Mario Franco. Em assembleia extraordinária com representantes da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) no dia 16 de janeiro, Alckmin afirmou que a meta do governo é acabar com o IPI reduzindo a zero, o que pode gerar um incremento de 9 bilhões nas contas deste ano.

IPVA e o ganho de capital surgido

Início de ano é o momento de pagar IPVA, se em 2022 você vendeu algum veículo e teve lucro, ou seja, vendeu por um valor maior do que pagou pode existir a cobrança de Imposto de Renda desse ganho de capital.

Esse ganho de capital deve ser informado ao GCAP (Programas Ganho de Capital da Receita Federal), no site da Receita Federal. "Não deixe de fazer sua declaração de ganho de capital surgido no Imposto de Renda deste ano. Lembre-se, quanto mais demora para pagar, mais caro o Imposto ficará", alerta Vitor Stankevicius, auditor e perito fiscal.

Litígio Zero

O Litígio Zero ou PRLF (Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal) é uma ação de regularização tributária que prevê a renegociação de dívidas em contencioso administrativo tributário no âmbito da Delegacia da Receita Federal de Julgamento e do CARF e de pequeno valor no contencioso administrativo ou inscrito em dívida ativa da União. Segundo o advogado Marcos Tavares, para empresários das micro e pequenas empresas, e pessoas físicas que aderirem ao programa.





