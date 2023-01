Cia Fuxico começa temporada de apresentações no Espaço Parlapatões, na Praça Roosevelt

Da Redação



28/01/2023 | 18:40



O Espetáculo Chorinho, da Cia Fuxico de Teatro, terá temporada de apresentação no Espaço Parlapatões entre 1º de fevereiro e 29 de março. A peça de teatro será exibida toda quarta-feira, às 20h (exceto dia 22 de fevereiro). O endereço fica na Praça Franklin Roosevelt, 158, na Consolação.

O evento custa R$ 40 e tem direção de Marcos Loureiro e atuação de Cida Lima e Ronaldo Barbosa, que possuem experiência na Escola Livre de Teatro de Santo André e Fundação das Artes de São Caetano.

A Cia Fuxico de Teatro possui mais de duas décadas de história com projetos no Grande ABC e em outras cidades do Estado de São Paulo. O enredo do Chorinho é escrito pelo dramaturgo Fauzi Arap e conta com duas personagens, a tia e o morador de rua, que são completamente diferentes, mas sofrem do mesmo mal: a solidão. Para o ator Barbosa, sócio da companhia, a obra é um convite para tratar deste assunto tão importante de forma descontraída e com emoção.

“Você já parou para se ouvir hoje? Ou ouvir o outro? Você já conversou com alguém em um banco de praça ou no metrô? Muitas vezes, a vida moderna nos tira a oportunidade de conhecer as pessoas na vida real. O espetáculo Chorinho nos faz refletir sobre o nosso papel diante das pessoas em situação de rua, nos faz ter um olhar mais humano sobre o outro”, explica Ronaldo Barbosa.



Os ingressos podem ser reservados pelo telefone (11) 99695-1097.