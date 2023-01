Internacional goleia São Luiz em casa e vence a 1ª no Campeonato Gaúcho

28/01/2023 | 18:41



Depois de dois empates seguidos, enfim o Internacional venceu a primeira na temporada 2023. Sob chuva, a primeira vitória veio com uma goleada de 4 a 0 sobre o São Luiz, neste sábado, no Beira-Rio, na abertura da terceira rodada do Campeonato Gaúcho. De quebra, o time do técnico Mano Menezes dormirá na vice-liderança do Estadual.

O destaque da partida foi Pedro Henrique, autor de dois gols. Wanderson e Moledo também foram às redes no Beira-Rio. Com a primeira vitória no Estadual, o Inter segue invicto e assumiu a segunda colocação, com cinco pontos. Já o São Luiz aparece em oitavo, com dois pontos.

Sob chuva, Inter e São Luiz iniciaram a partida se estudando bastante. Querendo vencer a primeira na temporada, os donos da casa começaram a acelerar a partida. Com o gramado molhado, a alternativa encontrada para furar a defesa adversária foram os chutes de longa distância.

Aos 16 minutos, Wanderson conseguiu achar um espaço e abriu o placar no Beira-Rio. O camisa 11 arriscou de fora da área, o chute saiu fraco, mas o goleiro Pablo, em uma infelicidade, levou o famoso "frango". A bola passou entre as pernas.

O gol animou o Internacional. Fazendo uma blitz, Maurício parou na boa defesa de Pablo, evitando o segundo gol. Na sobra, o chute de Alan Patrick passou raspando a trave. Depois foi a vez de Wanderson, tentar um chute colocado buscando o ângulo, tirando tinta da baliza do São Luiz.

De tanto insistir, o Inter chegou ao segundo gol. Pedro Henrique foi derrubado dentro da área e o árbitro assinalou pênalti. O atacante a responsabilidade e com categoria, deslocou o goleiro Pablo, aos 45 minutos.

Na volta do intervalo, o Internacional voltou com a mesma postura ofensiva. Com a chuva mais amena, o time de Mano Menezes assustou com Wanderson e Maurício. Quando a chuva voltou a apertar, Pedro Henrique marcou o terceiro. Após cobrança de escanteio, o atacante testou firme na primeira trave, para marcar o seu segundo gol na partida.

Apostando na bola parada, quase Johnny transformou a partida em goleada, mas sua cabeçada parou no goleiro Pablo. Porém, em novo escanteio, o goleiro não conseguiu evitar o quarto gol do Internacional.

Já aos 40 minutos, De Pena cobrou o escanteio na medida para o zagueiro Rodrigo Moledo, que subiu com estilo, para decretar a primeira vitória do Inter no Campeonato Gaúcho.

Na próxima rodada, o Internacional segue no Beira-Rio, onde recebe o Ypiranga, às 16h30 da próxima quinta-feira.

FICHA TÉCNICA:

INTERNACIONAL 4 X 0 SÃO LUIZ

INTERNACIONAL - Keiler; Bustos, Rodrigo Moledo, Vitão e Renê; Jhonny (Matheus Dias), Carlos de Pena e Alan Patrick (Lucas Ramos); Maurício, Pedro Henrique (Alemão) e Wanderson (Estevão). Técnico: Mano Menezes.

SÃO LUIZ - Pablo; Mizael (Lennon, depois Lucas Evangelista), Diego Rocha, Rafael Goiano e Márcio Goiano; Moisés, Paulinho Santos e Felipe Guedes (Mauricio); Laion, Jairo (Édipo) e Éderson (Ygor Vinicius). Técnico: William Campos.

GOLS - Wanderson, aos 16, Pedro Henrique (pênalti), aos 45 minutos do primeiro tempo. Pedro Henrique, aos 14, e Rodrigo Moledo, aos 37 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Diego Rocha (São Luiz).

ÁRBITRO - Jonathan Pinheiro.

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - 12.027 pagantes.

LOCAL - Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).