Junior publica homenagem para Sandy: A sorte de chamar de irmã!

28/01/2023 | 18:11



No outono é sempre igual, as folhas caem no quintal... Neste sábado, dia 28, Sandy completou seus 40 outonos de idade e não faltaram homenagens para a cantora na web.

O seu irmão, Junior, que participou em duo com Sandy por 17 anos, publicou em seu Instagram um vídeo super fofo parabenizando a irmã. Na legenda, o produtor musical mostrou gratidão pela irmandade dos dois.

Dia dessa mulher incrível que tenho sorte de chamar de irmã!

Quem também não poupou elogios foi Lucas Lima, marido de Sandy. Em vídeo publicado por ele, o casal aparece em viagem reproduzindo uma cena da premiada série The White Lotus. Na legenda, o maridão até brinca que agora ele pode pegar uma quarentona.

Dona Sandy é uma BAITA duma guria. Tudo que eu tenho de mais legal ou ela me ensinou ou me inspirou a ser e buscar. E agora eu vou pegar uma quarentona. E isso é muito tri.