Prefeitura de Santo André entrega escrituras de imóveis para moradores do Jardim Alzira

Da Redação



28/01/2023 | 17:55



A Prefeitura de Santo André realizou neste sábado (28) a entrega de 245 escrituras de imóveis para moradores do Jardim Alzira Franco. A ação faz parte do programa de regularização fundiária do município, que distribuiu cerca de 9.000 títulos de propriedade na cidade desde 2017. Em 2020, foram concedidas 924 escrituras no mesmo bairro.



"Em breve chegaremos a 10 mil matrículas na cidade. Estamos nos aproximando de 90% de regularização aqui no Alzira Franco”, afirmou o prefeito Paulo Serra (PSDB). A matrícula definitiva dos imóveis é o documento que torna as famílias, de fato, proprietárias da moradia e traz segurança jurídica, acesso a crédito, entre outros direitos.



O evento foi realizado no ginásio da Emeief (Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental) Augusto Boal. A entrega das matrículas foi feita através de parceria entre a Prefeitura de Santo André, por meio da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária, com o Governo do Estado. “É muito importante ter esse documento em mãos. Agora tenho mais segurança", disse Ana Alves, uma das moradoras beneficiadas.



Além de atuar na regularização fundiária, a Prefeitura pretende viabilizar outros empreendimentos imobiliários, com o propósito de contemplar munícipes de baixa renda e reduzir o déficit habitacional da cidade. Outro espaço que faz parte desse objetivo é o Residencial Clara, cujas obras tiveram início em 16 de janeiro. O projeto é desenvolvido pela Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária de Santo André e realizado em parceria com a CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano).



Com aporte de R$ 92,2 milhões, o local receberá 480 famílias e tem previsão de entrega de até 17 meses. A iniciativa é direcionada para moradores da cidade que recebam até três salários mínimos, que tenham aluguel social ou estejam cadastrados no Sihab (Sistema de Cadastramento Habitacional de Santo André).



OUTROS INVESTIMENTOS

Ainda com o foco habitacional, a cidade de Santo André recebeu R$ 299 milhões do Programa de Apoio ao Crédito Habitacional do Estado de São Paulo, ação da Agência Casa Paulista e da CDHU para subsidiar a construção de cinco unidades residenciais.