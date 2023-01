Ricardo é o novo anjo do BBB23!

28/01/2023 | 17:11



A tarde deste sábado, dia 28, foi agitada na casa do BBB23. Os brothers disputaram sua primeira Prova do Anjo e tiveram uma boa chance de se posicionar no jogo.

Para ganhar, era simples! Bastava percorrer o circuito estipulado pela produção. Quem fosse mais rápido, ganhava a prova!

Ricardo e Cezar Black, que precisou refazer a prova após erro da produção, foram classificados para a segunda fase. Ricardo fez em melhor tempo e é o novo anjo da semana!

Gabriel Santana e Domitila foram os escolhidos para o castigo do monstro.

Curtiu o resultado?