Maria Beltrão fala sobre Fred Nicácio e gera polêmica: Tem que fazer uma terapia para diminuir essa autoestima

28/01/2023 | 17:10



Uma fala de Maria Beltrão durante o programa É de Casa deste sábado, dia 28, causou polêmica na web. Os apresentadores estavam conversando sobre o BBB23 e o assunto chegou na tão esperada volta de Fred Nicácio para o programa. Rita Batista começou falando que o retorno não foi muito legal para todos os participantes:

- Gente, o Big Brother Brasil 23 estreou há 13 dias e parece que já se passaram três meses. A Marília foi para o quarto secreto com sua dupla, o Fred Nicácio, mas o público decidiu tirar ela do jogo? A volta do Fred deixou os brothers e as sisters chocados. Quem não gostou nada disso tudo foi o Gabriel, que ficou até pálido.

Maria então completou o assunto e falou sobre as atitudes de Fred, principalmente voltando à casa:

- Eu gosto mesmo é da autoestima do Fred Nicácio, pois ele voltou como se fosse o campeão do ?BBB23?. Veja bem, aquilo não era um paredão falso, até porque aquela dupla foi a mais votada para sair do programa. Mas ele voltou daquele jeito, sem nem saber da porcentagem, o que é algo muito importante. Gente, ele tem que fazer uma terapia para diminuir essa autoestima dele.

Thiago Oliveira discordou da colega e afirmou que a autoestima de Nicácio é um dos traços de personalidade dele que mais ajudam a gerar entretenimento para o reality.