Carla Diaz se inspira em look all jeans de Britney Spears e curte show dos Backstreet Boys em São Paulo

28/01/2023 | 17:10



Que os Backstreet Boys foram ídolos e crushs de gerações, isso é inquestionável. Com turnê passando pelo Brasil, não faltaram oportunidades para os fãs tietarem a banda. E uma delas foi Carla Diaz.

A atriz foi vista curtindo o show na noite da ultima sexta-feira, dia 27, apostando em um look all jeans inspirado na roupa que Britney Spears usou no MTV VMA de 2001. O icônico vestido jeans faz sucesso até hoje, onde diversas celebridades se inspiram de diversas formas. Quem lembra?

Carla Diaz até brincou na legenda de sua foto no Instagram, comentando sobre o vestido.

A Britney Spears veio assistir os Backstreet Boys