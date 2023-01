Santo André contrata o atacante Fernando Viana

Da Redação



28/01/2023 | 16:44



O Departamento de Futebol do Ramalhão anunciou a chegada de mais um reforço para a sequência do Campeonato Paulista. Trata-se do atacante Fernando Viana, de 30 anos, que chega ao time com contrato válido até o fim do Paulistão.

Fernando é natural de Brasília e iniciou a carreira no Atlético Mineiro. O atacante ainda possui passagens pelo Joinville, Guarani, Ituano e também por clubes do futebol búlgaro, húngaro e coreano.

Seu último clube foi o Criciúma, onde disputou a série B do Brasileirão e o Campeonato Catarinense.

"Feliz por chegar ao Santo André e pela oportunidade de disputar o Paulistão. Esse é um campeonato muito difícil e teremos uma sequência de jogos decisivos para o clube. Espero somar junto aos companheiros para que possamos conquistas os objetivos na competição", disse o atacante.

Fernando já está regularizado e ficará à disposição do técnico Vinícius Bergantin para a partida contra a Red Bull Bragantino. O atleta é o vigésimo terceiro reforço do Ramalhão para o estadual. Anteriormente, o elenco do técnico Vinicius Bergantin recebeu os goleiros Carlos Eduardo, Filipe e Lucas Frigeri; os laterais Igor Fernandes, Romário e Ricardo Luz; os zagueiros Rafael Forster, Matheus Mancini, Ednei e Rodolfo Filemon; os meias Claudinho, Moisés, Marthã, Gerson Magrão, Djavan e Nenê Bonilha; e os atacantes Léo Ceará, José Hugo, Paulo Sérgio, Julio Vitor, Pablo Diogo e Gabriel Taliari.