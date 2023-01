Larissa pisa em Gabriel após desentendimento e web pede expulsão

28/01/2023 | 16:10



Durante a festa da última sexta-feira, dia 27, na casa mais vigiada do Brasil, Larissa Santos e Gabriel Fop tiveram uma pequena discussão. O modelo chamou Bruna Griphao para conversar e sem demorar muito, a personal trainer chegou para perguntar se era o melhor momento dos dois terem uma DR. O rapaz então a cortou e ouviu pedidos da atriz para não ser grosso daquela forma com a amiga.

Mais tarde, Larissa foi dormir com Fred e, ao tentar levantar no meio da noite, escorregou e pisou em Gabriel. Depois do incidente a educadora contou ao Fred Nicácio que havia pisado no modelo, que estava dormindo no chão bem ao lado da cama:

- Eu e Gabriel já declaramos guerra e eu pisei em cima dele agora e ele ficou p**o. Foi sem querer, eu juro.

Mesmo com a declaração de Larissa de que havia sido sem querer, alguns internautas estão pedindo que a sister seja expulsa do BBB23 por agressão. Já outros falam que a jovem pisou sem querer e compartilharam um vídeo dos dois conversando, em que Gabriel afirma saber que não foi intencional.