Chacina no DF: polícia apreende adolescente suspeito de assassinato de família

28/01/2023 | 13:40



A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), em ação da Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA I), apreendeu na manhã deste sábado, 28, um adolescente, de 17 anos, suspeito de ter participado do crime que resultou na morte de 10 pessoas da mesma família do Distrito Federal. Todas as vítimas já foram encontradas e identificadas pela polícia. Até o momento, outras cinco pessoas já foram presas.

A PCDF disse que cumpriu o mandado de busca e apreensão expedido pela Vara da Infância e Juventude do Distrito (VIJDF) e efetuou a apreensão do menor.

O jovem já tinha sido ouvido pela polícia na madrugada de quarta-feira, 25. Na ocasião, ele confessou que havia recebido R$ 2 mil para ajudar na prática do crime. No entanto, foi liberado em seguida, pois não havia mandado de busca e apreensão contra ele.

Desta vez, a Delegacia de Polícia, com atribuições na DCA I, imputou ao adolescente a prática dos atos infracionais análogos aos crimes de:

Extorsão mediante sequestro com restrição a liberdade e resultado morte das vítimas Marcos Antônio Lopes de Oliveira, Renata Juliene Belchior e Gabriela Belchior de Oliveira.

Ocultação do cadáver da vítima Marcos Antônio Lopes de Oliveira.

Associação criminosa armada com os imputáveis envolvidos na chacina.

O adolescente infrator está sendo ouvido na DCA I e será encaminhado ao Núcleo de Atendimento Integrado (NAI).

A PCDF concluiu que a chacina que resultou na morte de dez pessoas da mesma família, no Distrito Federal, foi motivada pelo interesse dos criminosos em, após os assassinatos, negociar a venda de uma chácara em Itapoã, no Distrito Federal, que foi avaliada em cerca de R$ 2 milhões. As investigações mostram, também, que havia interesse em sacar dinheiro das contas bancárias das vítimas, além de roubar quantias em espécie.

Os cinco autores da chacina que chocou todo o País poderão pegar entre 190 e 340 anos de prisão, segundo cálculos preliminares da PCDF, com base nas tipificações de crimes. Há ainda o envolvimento de um sexto integrante, um adolescente de 17 anos. Na sexta-feira, 27, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) detalhou as ações dos criminosos.

Os cinco acusados e que estão presos após confessarem seus crimes são Gideon Batista de Menezes, Horácio Carlos Ferreira Barbosa, Fabrício Silva Canhedo, Carlomam dos Santos Nogueira e Carlos Henrique Alves da Silva.

Lista das vítimas mortas e identificadas:

Elizamar da Silva, de 39 anos (esposa de Thiago);

Rafael e Rafaela, gêmeos de 6 anos, e Gabriel, de 7 anos (filhos de Elizamar com Thiago);

Marcos Antônio Lopes de Oliveira, de 54 anos (sogro de Elizamar e pai de Thiago);

Thiago Gabriel Belchior de Oliveira, de 30 anos (marido de Elizamar);

Cláudia Regina Marques de Oliveira, de 55 anos (ex-esposa de Marcos Antônio; não era mãe de Thiago);

Renata Juliene Belchior, de 52 anos (sogra de Elizamar e mãe de Thiago);

Gabriela Belchior de Oliveira, de 25 anos (cunhada de Elizamar e irmã de Thiago);

Ana Beatriz Marques de Oliveira, de 19 anos (filha de Cláudia com Marcos - Vista pela última vez em 13 de janeiro).

Relembre o caso

A cabeleireira Elizamar foi vista pela última vez no dia 12 de janeiro. Junto com três filhos menores do casal - um menino de 7 anos e os gêmeos de 6 anos -, ela foi à cidade de Paranoá para se encontrar com Thiago, que estava na casa dos pais dele.

No dia seguinte, o carro de Elizamar foi encontrado carbonizado com quatro corpos dentro, em Cristalina, Goiás. Por meio de exames de DNA e da arcada dentária foram identificados os corpos da cabeleireira e dos três filhos, Rafael e Rafaela, de 6 anos, e Gabriel, de 7 anos, em 19 de janeiro.

No dia 18 de janeiro, um corpo foi encontrado esquartejado na casa em Planaltina que teria servido de cativeiro para parte da família. Após a identificação também no dia 19, a polícia divulgou que se tratava de Marcos Antônio, sogro de Elizamar e pai do Thiago.

No dia 14 de janeiro, o carro de Marcos Antônio, pai de Thiago, também foi encontrado carbonizado com mais dois corpos dentro, na cidade de Unaí, em Minas Gerais. Segundo laudo divulgado na última terça-feira, 24, os restos mortais são de Renata Juliene Belchior, de 52 anos, sogra de Elizamar e mãe do Thiago, e de Gabriela Belchior de Oliveira, de 25 anos, cunhada de Elizamar e irmã do Thiago, desaparecidas no mesmo dia.

Ainda na madrugada da última terça-feira, a PCDF encontrou mais três corpos, dois deles foram identificados no mesmo dia sendo de Thiago e de Cláudia. Já o laudo sobre Ana Beatriz, última vítima identificada, saiu nesta quarta-feira.