Após passar mal durante show, Pocah conta o que aconteceu :-Acredito que seja por excesso de trabalho

28/01/2023 | 13:10



Pocah passou mal durante a apresentação no Universo Spanta, na última sexta-feira, dia 27, e apareceu nos Stories na madrugada deste sábado, dia 28, para tranquilizar os fãs:

- Oi, meus amores, eu estou passando aqui para tranquilizar vocês. Eu estou bem. Passei mal hoje. Acredito que seja por excesso de trabalho. Mas eu estou bem. Estava fazendo um show no Universo Spanta, inclusive queria agradecer a toda a produção e a equipe médica que me trataram super bem e eu fiz um sorinho, estou bem. Do nada me senti enjoada. Então, saí do palco, vomitei, me senti bem e voltei para o palco. Mas acabei passando mal de novo, saí do palco e vomitei de novo. Voltei pro palco para explicar que eu não estava bem e que eu não sou a mulher maravilha. Eu achava que eu era a mulher maravilha mas eu não sou.

Logo em seguida, Pocah também falou sobre os rumores que surgiram de que ela poderia estar grávida. A artista brincou falando que Ronan, seu companheiro, já está comemorando a possibilidade:

- Eu lá vomitando e todo mundo me perguntando se eu estou grávida. Gente, todo mundo sabe que eu uso diu, já tem mais de dois anos que eu uso. Ah tem chances de engravidar com DIU? Tem chances, mas não sei. Vou fazer uns exames. Mas eu acho que não é isso não. Acho que é excesso de trabalho e eu vou me cuidar e me alimentar bem. Tem muita coisa para acontecer.

Para finalizar, ela agradeceu a preocupação de todos e prometeu aos fãs que irá se cuidar mais para não dar mais dor de cabeça.