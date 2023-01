Em clima de comemoração, Alice Wegmann se declara para namorado: Me acolhe, me salva do mundo

28/01/2023 | 12:11



Mostrando o dom para a escrita, neste sábado, dia 28, Alice Wegmann fez um textão se declarando para o namorado, Dudu Borges. Isso porque é o aniversário de 40 anos de idade do produtor musical.

Hoje é aniversário do Dudu, meu namorado, meu companheiro, o homem que eu mais penso, mais desejo, mais gosto de compartilhar a vida e mais me faz mergulhar em mim. Sorte a minha ele me chamar de Amor. Dudu me ensina sobre a dimensão de profundidade que uma relação pode ter. Esse encontro me mostrou a importância de se ter intimidade, a coragem de ser vulnerável, a força que as escolhas têm e o poder do amor como um motor na vida da gente. É mais que paixão, é mais que sonho, é mais do que imaginar - nosso relacionamento é a realidade da vida, é o cotidiano do par. Me olha de um jeito que só eu sei... Me faz rir, me faz acreditar, me embrulha, me acolhe, me salva do mundo. Obrigada pelo que faz por nós há mais de um ano, e parabéns pelos seus 40 anos de idade, vida!

Wegmann também aproveitou para compartilhar lembranças do casal e mostrou fotos e vídeos de momentos importantes para os dois. Nos comentários, amigos da atriz também desejaram felicidades ao aniversariante, como Giovanna Lancelotti, Jeniffer Nascimento e Maitê Proença.