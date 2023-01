Juliette Freire revela fobia que carrega há anos: Só de pensar, me falta ar

28/01/2023 | 11:11



Todo mundo tem pavor de algo a ponto de nem poder chegar perto, né? E Juliette Freire não é diferente. Na última sexta-feira, dia 27, a ex-BBB revelou qual fobia carrega há anos.

Enquanto interagia com o fãs nas redes sociais, a paraibana comentou sobre o lançamento do novo documentário da Netflix que retrata o incêndio que tomou conta da Boate Kiss, no Rio Grande do Sul, em 2013. Nisso, ela entregou que tem muito medo de lugares fechados.

Eu não tenho coragem de assistir ao documentário da Kiss. Sempre tive fobia de lugares fechados, mas depois da tragédia? só de pensar, me falta ar. Já entro nos lugares procurando a saída de emergência. Foi uma das coisas mais tristes que já vi, escreveu no Twitter.