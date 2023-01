Juntos desde o BBB22, Eslovênia e Lucas Bissoli comemoram um ano de namoro: O infinito nos espera

28/01/2023 | 11:10



Do BBB para a vida? Parece que sim! Na última sexta-feira, dia 27, Eslovênia Marques e Lucas Bissoli completaram um ano de namoro. Os pombinhos se conheceram dentro do BBB22, começaram a se relacionar ainda no reality e não se separam mais.

Nas redes sociais, a dupla comemorou a data com um baita ensaio fotográfico com direto a olhares sensuais e muito carão.

Nosso dia 27! Feliz um ano de namoro, meu amor? O infinito nos espera, escreveram na legenda.

Nos Stories, Eslo e Lucas ainda mostraram que aproveitaram o verão brasileiro para curtir a praia e ficar de chameguinho.

Fofos, né?