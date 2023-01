Ancelotti enaltece Vini Jr após clássico com Atlético: 'Muito concentrado'

28/01/2023 | 10:58



Novamente alvo de ofensas racistas por parte da torcida do Atlético de Madri, o atacante Vinícius Júnior foi elogiado, neste sábado, pelo técnico Carlo Ancelotti por seu comportamento na partida em que o Real venceu o clássico da capital espanhola por 3 a 1. No triunfo, o atacante brasileiro ainda deixou a sua marca no final da prorrogação em jogo que válido pelas quartas de final da Copa do Rei.

Segundo o treinador, o atacante revelado pelo Flamengo mostrou maturidade não só durante a partida, mas também na semana de preparação para o clássico.

"Ele se preparou para o jogo como toda a partida. Esteve muito concentrado e ansioso para entrar em campo e mostrar o seu futebol. Eu percebi bem isso. No jogo, correu muito, tentou, errou, não desistiu e no final fez o seu gol", comentou o treinador italiano.

Antes do duelo, um grupo de torcedores radicais do Atlético de Madrid pendurou um boneco com a camisa do Vinícius Júnior em uma ponte próxima ao Centro de Treinamento do Real simulando um enforcamento. Acima, ainda foi colocada uma faixa com a inscrição: "Madri odeia o Real."

Perseguido por torcedores rivais or causa de sua irreverência na comemoração dos gols, o jovem atacante brasileiro já tinha sido alvo de intolerância racial em confronto com o Atlético de Madri. No episódio demonstrou sua indignação por meio das redes sociais e recebeu apoio de jogadores e técnicos, entre eles o próprio Ancelotti.