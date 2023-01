O retorno de Tito Costa. Uma festa em São Bernardo. Foi assim em 1952...quando ele inaugurou um cinema

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



28/01/2023 | 10:00



“Ele sempre se preocupou com o registro da memória. Dizia aos filhos para que identificassem e colocassem a data em toda foto tirada, para facilitar a identificação no futuro”, contou o engenheiro Antonio Tito Costa Filho na recepção promovida, terça-feira, pela empresária Maria Beatriz Setti Braga.



Tito Costa trouxe flores. Conversou com os amigos. Deu um abraço caloroso no Mané do restaurante. “Sempre que o prefeito terminava o expediente vinha tomar uma soda-limonada na lanchonete”, rememorou Manoel Ribeiro da Silva, que completará 90 anos em março.



“Memória” já publicou a foto da inauguração do Cine São Bernardo, em 1952, em que Tito Costa aparece descerrando a fita, representando o prefeito Lauro Gomes, de quem era assessor. No verso, a data e a identificação da fotografia, com a sua caligrafia.



Outro presente de Tito Costa à Memória foi “Cosmópolis”, livro de Guilherme de Almeida reunindo textos sobre bairros paulistanos, certamente inspirador da série de Cadernos Históricos iniciado em sua gestão de prefeito (1977-1982).

Quando políticos geralmente aparecem apenas em épocas eleitorais, o agora afastado da política partidária Tito Costa adora participar de atividades como a desta semana, para falar e ouvir – especialmente ouvir – o que sempre fez e que ajudava nas crônicas que escrevia, como a série de vários anos aqui no Diário.

MOMENTOS. Tito Costa em 24 de janeiro deste ano na casa da Bia, rodeado de amigos: muitas lembranças, abraços e saudades... (Fotos: Projeto Memória)

NAS ONDAS DO RÁDIO

Exclusivo.

Quarenta anos depois,

Parron apresenta Antenógenes

Mineiro de Uberaba, nascido em 1906, falecido em 9 de março de 2001, Antenógenes Silva foi um dos maiores acordeonistas do Brasil, além de compositor de grande sucesso. Foi o primeiro músico a gravar as composições de Zequinha de Abreu, “Tico-Tico no Fubá” e “Branca”, em 1931, integrando a Orquestra Colbaz.



Também foi quem lançou no disco o cantor Jamelão e a inesquecível Carmem Costa, entre outros, e, também deu aulas de sanfona a Luiz Gonzaga. Antenógenes integrou os elencos das emissoras mais importantes do Brasil em sua época: Educadora Paulista, Cruzeiro do Sul, Tupi, Mayrink Veiga e Nacional do Rio.



No Brasil acompanhou, com seu acordeon, famosos artistas e, no plano internacional, gravou com Carlos Gardel e Libertad Lamarque. Eu conheci Antenógenes Silva por mero acaso, num sábado de abril de 1983. Tinha ido à Casa Lomuto, um famoso sebo de discos que já não existe mais, na época localizado num prédio do Pátio do Colégio. Lá se reuniam, especialmente aos sábados, artistas da velha guarda que iam bater papo e garimpar alguma preciosidade.

Na época, repórter da Jovem Pan e já com o programa “Memória” no ar há cerca de um ano, fui apresentado pelo gerente da casa, Roberto Gambardela, ao Antenógenes e não pude me furtar a gravar com ele uma longa conversa.

Por razões injustificáveis, somente agora, 40 anos decorridos, vou apresentar aquela entrevista no “Memória” deste final de semana.



Além de histórias bonitas das quais foi protagonista, ouviremos algumas composições famosas de Antenógenes na interpretação de vários artistas.

EM PAUTA. Rádio Bandeirantes AM (840) e FM (90,9). O som de Antenógenes. Produção e apresentação: Milton Parron. Hoje, depois do futebol; amanhã às 7h da manhã, com reprise na sexta-feira, às 22h. Também disponível nas principais plataformas digitais, no Spotify e no Apple PodCast.

ANTENÓGENES. Uma entrevista gravada há 40 anos (Foto: Blog Recanto Caipira)

Grande ABC e Você

Retrospectiva de uma viagem: curiosidades, costumes e atrações turísticas, diretamente dos Estados Unidos. Produção e apresentação: José Carlos Pereira, que fez história na Publicidade do Diário. Consultora musical: Marilza Cunha Pereira. Hoje, sábado, 7h. Rádio ABC AM (1570).

Portugal Trilha Nova, Rádio Show

Criação: Varela Leal.

Apresentação: Mimi Varela



No domingo retrasado (15 de janeiro), o programa homenageou Thais Matarazzo, que nos deixou tão novinha. Dos 41 livros de Thais, vários focalizam a colônia portuguesa: “Irene Coelho, uma brasileira de coração português”, “O fado no Brasil”, “Artistas e Memórias, Brasil e Portugal: teatro, música, artistas e tal”, “O Porto e eu: o fado nas noites paulistanas”, “O fado que cantei e outras canções”.



NOTA – informações passadas à “Memória” por José Grosso, colaborador do “Portugal Trilha Nova”.

O programa vai ao ar aos domingos, das 12h às 14h. Há 56 anos pela Rádio Emissora ABC, 1570.



Arquivo de Memórias Musicais

Músicas de novelas com as canções do Roberto.

Apresentação: José Clovis; produção: Solange Vieira Nolasco. Neste domingo, às 15h. Rádio ABC AM (1570).

Canta Itália

Um pedacinho da velha bota nos ares do Grande ABC. Produção e apresentação: Marquitho Riotto. Quarta-feira, às 20h, com reapresentação no sábado, às 23h. Rádio ABC AM (1570).

DICAS, NOTAS E UMA CORREÇÃO



A canção “Maria Ninguém”, tocada domingo no programa do José Clóvis, é uma composição do Carlinhos Lyra, e não de João Gilberto, como saiu publicado.



Bela lembrança do filme "O Cangaceiro", estrelado pela atriz Marisa Prado. Gostaria de lembrar que, nesse filme, no papel do cangaceiro Mané Mole atuou o grande Adoniran Barbosa, que viveu em Santo André durante a sua adolescência.



Foi durante as filmagens que Adoniran conheceu os Demônios da Garoa que, no filme, interpretaram "Mulher rendeira".

Aqui, uma cena em que Adoniran Barbosa contracena com a atriz Neusa Veras:

https://www.youtube.com/watch?v=014AohQFx2I

Sérgio Paz

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quinta-feira, 28 de janeiro de 1993 – ano 34, edição 8295

MANCHETE – Itamar quer o fim dos boatos sobre choques econômicos.



MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Hoje é o aniversário de Apucarana e Pitanga (PR), Giruá (RS), Castanhal (PA), Giruá e Santo Cristo (RS), Iramaia (BA), Puxinanã (PB), Rondolândia e Santo Antonio do Leste (MT) e Santo Cristo (RS).

SANTO DO DIA

Tomás de Aquino, Confessor e Doutor da Igreja.

HOJE

Dia do Portuário, para lembrar a abertura dos portos brasileiros, em 1808, pela família real portuguesa.



Em 28 de janeiro de...

1998 – Salvador Arena falece em São Bernardo. Industrial e benfeitor, Cidadão São-Bernardense.