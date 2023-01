Mansão de Drake é invadida e suspeito é preso em Beverly Hills

28/01/2023 | 10:10



Nem mesmo as estrelas de Hollywood tem toda a segurança do mundo. De acordo com o TMZ, a mansão de Drake foi invadida e furtada. Contudo, as autoridades já prenderam o suspeito que foi visto carregando objetos do rapper.

A propriedade fica localizada em Beverly Hills, Los Angeles, nos Estados Unidos. Assim que percebeu uma movimentação estranha, o segurança ligou para a polícia, que encontrou o mesmo homem visto nas gravações caminhando pelo luxuoso bairro.

No momento do roubo, o artista não estava em casa. Vale lembrar que a mansão já foi invadida em julho de 2022 por um jovem que alegava que Drake era seu pai.

Anteriormente, o imóvel era do cantor Robbie Williams e passou a ser do rapper pelo o valor de 384 milhões de reais.