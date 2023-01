Minnesota Timberwolves bate Memphis Grizzlies em noite de protestos na NBA

28/01/2023 | 09:05



Em uma rodada em que o lado esportivo ficou em segundo plano na rodada da NBA, por causa da exibição de um vídeo que exibiu o espancamento do jovem afro-americano Tyre Nichols por cinco agentes da Polícia, em quadra o Minnesota Timberwolves jogou o suficiente para vencer o Memphis Grizzlies na madrugada desta sexta-feira por 111 a 100 pela NBA. As imagens foram mostradas antes das partidas nos ginásios.

Os cinco agentes, também afro-americanos, estão detidos com acusações criminais em ato que aconteceu no início do mês. O Memphis Grizzlies divulgou um comunicado com a hashtag "#JusticeFor Tyre" (Justiça para Tyre). "Para o Memphis, também estamos feridos. Protestos pela paz, apoio à família e exigir responsabilidades é o que é necessário agora", diz trecho do comunicado.

A própria NBA divulgou uma declaração descrevendo o vídeo da morte como horrível. "Nossos pensamentos estão com a família e amigos do Senhor Nichols, toda a comunidade de Memphis e todos os afetados por essas imagens trágicas e por essa perda."

Na partida, Anthony Edwards foi o destaque do confronto ao anotar 25 pontos, pegar sete rebotes e fazer ainda sete assistências. Com um início de jogo arrasador, onde não deu chances de reação ao rival, os Timberwolves chegaram a abrir uma vantagem de oito pontos após uma uma segunda cesta de três assinalada por DAngelo Russell estabelecendo 18 a 10 no marcador.

Sem Steven Adams, que se recupera de uma lesão no ligamento do joelho direito, os Grizzlies não tiveram força para conter o ataque rival e acumularam a quinta derrota consecutiva na NBA. Ja Morant foi o destaque do time. Mas apesar do bom desempenho (cravou um "triple-double" em quadra, quando marcou 27 pontos, pegou dez rebotes e ainda deu 11 assistências), sua atuação não foi suficiente para evitar o revés.

A vantagem foi administrada por toda a partida e, no quarto final, Rudy Gobert fez a diferença com cestas decisivas minando qualquer tentativa de reação do Memphis Grizzlies em iniciar uma reação.

No outro jogo da rodada, o Golden State Warriors superou o Toronto Raptors por 129 a 117 em grande atuação de Stephen Curry. O armador comandou a sua equipe ao assinalar 35 pontos, pegar sete rebotes e ainda servir os companheiros com 11 assistências.

Já o Milwaukee Bucks obteve um importante resultado ao conseguir se impor ao Indiana Pacers pelo placar de 141 a 131. O grego Giannis Antetokounmpo liderou o time. Com 41 pontos, 12 rebotes e seis assistências, ele garantiu o triunfo e manteve o rival em baixa. Nos últimos dez duelos, os Pacers venceram apenas uma vez.

Miami Heat e Orlando Magic protagonizaram um confronto bastante acirrado onde o time de Jimmy Butler acabou levando a melhor. os Heats ganharam a partida por 110 a 105 e Butler fez a diferença com seus 29 pontos. Com a pontaria afiada, ele ainda pegou seis rebotes e deu seis assistências.

Fechando a jornada desta sexta, o Oklahoma City Thunder contou com o brilho de Shai Gilgeous-Alexander e seus 35 pontos em quadra para vencer o Cleveland Cavaliers por 112 a 100. Com uma atuação consistente e muita liderança nos momentos de maior pressão da partida, ele ainda pegou deu oito assistências para coroar o seu desempenho.

Já pelo Cavaliers, Darius Garland foi o destaque do time. No entanto, mesmo marcando 31 pontos e fazendo um bom trabalho na armação das jogadas (ofertou 13 assistências aos companheiros), não conseguiu levar seu time a uma retomada no placar.

Confira os resultados da noite desta sexta-feira:

Indiana Pacers 131 x 141 Milwaukee Bucks

Minnesota Timberwolves 111 x 100 Memphis Grizzlies

Oklahoma City Thunder 112 x 100 Cleveland Cavaliers

Miami Heat 110 x 105 Orlando Magic

Golden State Warriors 129 x 117 Toronto Raptors

Acompanhe os jogos de sábado:

Philadelphia 76ers x Denver Nuggets

Brooklyn Nets x New York Knicks

Detroit Pistons x Houston Rockets

Orlando Magic x Chicago Bulls

Atlanta Hawks x LA Clippers

Minnesota Timberwolves x Sacramento Kings

New Orleans Pelicans x Washington Wizards

San Antonio Spurs x Phoenix Suns

Boston Celtics x Los Angeles Lakers

Utah Jazz x Dallas Mavericks

Portland Trail Blazers x Toronto Raptors