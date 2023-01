EC São Bernardo quer subir na tabela contra São José no Interior

Da Redação



28/01/2023



O EC São Bernardo quer melhorar sua posição na tabela da Série A3 do Campeonato Paulista. Para isso, o Cachorrão busca uma vitória fora de casa contra o São José, às 16h deste sábado (28), no Estádio Municipal Martins Pereira, em São José dos Campos, no Interior do Estado.



A partida será transmitida pelo canal Futebol Paulista, no Youtube. O time do Grande ABC se encontra na sexta colocação na tabela. Até o momento, o EC São Bernardo tem uma vitória de goleada contra o Rio Preto e a recente derrota para o Itapirense.



O capitão Alexandre falou sobre a derrota inesperada em casa. “A equipe precisava ser agressiva. Infelizmente, o time sofreu o gol e, por isso, nós tivemos que sair mais para o ataque, deixando a defesa vulnerável. Porém, estamos no início e, agora, é acertar o que fizemos de errado e valorizar as coisas boas realizadas dentro da partida”, disse.



O jogador disse ainda que o Cachorrão tem um bom elenco. “Vamos amadurecer a cada jogo para chegar na fase final e brigarmos pelo acesso. Acredito muito no potencial deste grupo”, finalizou. Para a partida de hoje, o técnico Max vai contar com Ariel; Vicente, Paulo Henrique e Gabriel Barão; Caio César, Pedrinho e Giovanni; Roni, Wendel Jr e Rafael Tanque.