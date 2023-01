São Caetano tenta conquistar sua 1ª vitória em Novo Horizonte

Da Redação



28/01/2023 | 08:38



O São Caetano vive um drama na Série A2 do Campeonato Paulista, pois ainda não conseguiu vencer na competição. Somente na última rodada, conquistou seu primeiro ponto, quando empatou com o XV de Piracicaba por 2 a 2.

O Azulão tentará mais uma vez a sua tão sonhada vitória fora de casa contra o Novorizontino, às 19h30 de hoje. no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. Os torcedores podem assistir pelo canal Futebol Paulista, no Youtube.



A Série A2 do Campeonato Paulista não começou do jeito que o São Caetano planejava. O clube tem como objetivo principal o acesso para a primeira divisão do estadual, a série A1. Após três derrotas consecutivas contra o Primavera, a Ponte Preta e a Portuguesa Santista, o recente empate trouxe uma esperança para o clube que ocupa a penúltima posição na tabela de classificação.



O Azulão terá como destaque a estreia do experiente goleiro João Lucas, que se recuperou de uma contusão no ombro direito e está totalmente recuperado para a partida. Outra novidade é a volta do meia Celsinho no time titular, recuperado de uma gripe. O técnico Márcio Ribeiro deve contar com João Lucas; Thiaguinho, Pablo, Gui Tavares e Rickson. Dias, Gerley e Celsinho; Régis, Anderson Magrão e Francis.