Sem vitórias, Santos recebe a Ferroviária no Canindé

28/01/2023 | 08:22



O Santos fez apenas quatro jogos nesta temporada, mas a bagagem negativa acumulada das últimas temporadas fez parte dos torcedores perderem a paciência rapidamente após três partidas seguidas sem vitória no Paulistão e desempenhos poucos animadores. A situação gerou um clima hostil que o time santista espera dispersar no Estádio do Canindé, em São Paulo, onde mandará seu compromisso contra a Ferroviária, pela quinta rodada do estadual, marcado para as 18h30 de hoje. Para o adversário, a partida marcará a estreia do ex-meia Elano, ídolo santista, como novo treinador.

O clube do litoral paulista jogará no Canindé em razão de uma parceria firmada com a Federação Paulista de Futebol e a Portuguesa. Como fará reformas para transformar a Vila Belmiro em arena, escolheu o estádio paulistano como casa provisória durante as obras. Ainda não há data para o início da reforma na Vila, mas, ao firmar acordo com a FPF e a Lusa, o Santos se comprometeu a jogar pelo menos uma vez por mês no Canindé. Por isso, jogará lá também o próximo jogo como mandante, contra o São Bento, dia 8 de fevereiro.



Terceira colocada do Grupo, com cinco pontos, a dois do líder Red Bull Bragantino, a equipe santista ficará cinco partidas longe de seu estádio no litoral paulista, pois, na atual série, fará clássicos como visitante diante de Palmeiras e São Paulo na capital e enfrentará o Santo André no ABC Paulista.



Embora tenha muita força na Vila Belmiro, o Santos teve uma quarta-feira de hostilidade em sua casa ao empatar sem gols com o Água Santa nesta semana. Além de vaias fortes e protestos ouvidos ao fim da partida.



A Ferroviária vive uma reconstrução. Depois de estrear com vitória por 3 a 1 sobre o Água Santa, mas perder os três jogos seguintes, o time de Araraquara demitiu o técnico Vinícius Munhoz e contratou Elano.