Santo André enfrenta o Bragantino fora de casa neste sábado (28)

Pedro Lopes



28/01/2023 | 08:10



Santo André e Red Bull Bragantino se enfrentam, às 20h deste sábado (28), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela quinta rodada do Paulistão. Após empate, o Ramalhão tenta uma nova vitória para melhorar sua classificação.



O time andreense empatou a última partida contra o Botafogo em casa por 1 a 1, e perdeu a liderança do Grupo D após os reservas do Palmeiras vencerem o Ituano por 3 a 1 e assumirem a ponta da tabela. Contudo, a equipe do Grande ABC se manteve na zona de classificação para a próxima fase, isso porque o São Bernardo FC, rival direto por uma classificação no grupo, foi goleado pelo Mirassol por 4 a 1 e se complicou no saldo de gols.



Agora, a equipe comandada por Vinícius Bergantin se prepara para enfrentar o adversário mais forte até então, que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro. Nenê Bonilha, meio-campista que chegou nesta temporada ao Ramalhão, projetou o duelo contra a equipe de Bragança Paulista. "Vai ser um jogo importante diante de uma equipe muito qualificada. Estamos bem no campeonato e fazendo bons jogos. Temos tudo para fazer um bom jogo lá e procurar somar pontos", disse o jogador.



Já Gérson Magrão destaca a semana de treinos da equipe andreense. “A gente trabalhou muito essa semana, com foco e dedicação, como fizemos em todos os jogos da competição. É uma partida muito importante para as pretensões da equipe e precisamos fazer uma grande exibição, conquistar a vitória e dar mais um passo rumo ao nosso objetivo. A equipe do Red Bull Bragantino é muito qualificada e possui jogadores velozes, principalmente pelos flancos do campo. Temos que entrar focado, se desligar do extracampo e nos entregarmos ao máximo para buscar um resultado positivo”, completou.



Vinícius Bergantin, treinador da equipe, falou sobre a expectativa para o duelo. “Sabemos da força que é o Bragantino em investimentos e processos. Será um jogo que exigirá muito do nosso físico e mental. Precisamos ter uma efetividade tanto para defender quanto para atacar na partida”.