Sindicato dos Metalúrgicos do ABC inicia processo eleitoral para escolher nova diretoria

Da Redação



28/01/2023 | 07:57



O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC deu início ao processo eleitoral para escolher a nova diretoria da entidade. Pela nona vez, a categoria irá escolher esses integrantes entre os próprios representantes nos locais de trabalho, por meio dos Comitês Sindicais de Empresa.



A nova diretoria ficará à frente de uma base que hoje conta com mais de 71 mil metalúrgicos no triênio 2023-2026. O início desse processo foi aprovado por unanimidade, em assembleia realizada na última quinta-feira (26) à noite, no auditório da sede do sindicato.



Foram definidos o calendário, a Comissão Eleitoral e a relação de fábricas com Comitês Sindicais. Serão 46 empresas da base com 156 representantes dos comitês sindicais das empresas e dos aposentados, com 6 membros. O atual formato está vigente desde abril de 1999.