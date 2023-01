Homem pega 30 anos de prisão por roubar e matar idosa em São Bernardo

Da Redação



29/01/2023 | 06:11



O juiz da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de São Bernardo, Mario Rubens Assumpção Filho, condenou a 30 anos de prisão Willian Miranda Montelo, de 28 anos, por matar Alcione Maria Levandoski dos Santos, 61.

De acordo com a sentença, Montelo pediu dinheiro para Alcione a fim de quitar uma dívida de R$ 3.600 com traficantes, o que foi negado pela vítima. O condenado, então, esperou a mulher dormir e tentou pegar o dinheiro. A vítima, no entanto, acordou e começou a gritar que estava sendo roubada. Para tentar calar a vítima, Montelo matou Alcione asfixiada. Ao deixar a casa da vítima, ele levou dinheiro, um cartão de crédito e um celular. O caso ocorreu no bairro Demarchi, em São Bernardo, em agosto de 2022.

Em seu depoimento à Justiça, na quarta-feira (18), Montelo confessou o crime. Ele afirmou que depois de deixar a casa de Alcione, pagou os traficantes e foi para a Capital.

Ele disse ainda que usou o cartão em um prostíbulo da Capital. Questionado em seu depoimento, Montelo afirmou estar arrependido do crime.

CONFIANÇA

De acordo com a denúncia do Ministério Público, Montelo era próximo de Alcione. Eles teriam iniciado um relacionamento duas semanas antes do crime. Em troca da relação, segundo o MP, Alcione deixava Montelo consumir no comércio que comandava no bairro Demarchi.

Em depoimento, uma vizinha de Alcione disse que a vítima havia dito que o criminoso sempre pedia dinheiro. A vizinha, então, disse para Alcione não enviar dinheiro por pix. Posteriormente, Alcione teria dito que não se relacionaria mais com Montelo. O condenado pode recorrer da decisão de primeira instância. No entanto, de acordo com a decisão do juiz, Montelo não poderá recorrer em liberdade.