Escola de Ouro Andreense diploma mais 300 alunos

Da Redação



27/01/2023 | 20:14



A sexta formatura de alunos da Escola de Ouro Andreense ocorreu na noite da última quinta-feira (26). Os 300 alunos participaram no ano passado de 44 cursos de qualificação gratuitos nos segmentos de artesanato, beleza, construção civil, costura, culinária, desenvolvimento pessoal, empreendedorismo, informática e outros, divididos entre os níveis iniciante, intermediário e avançado. “Hoje cumprimos mais uma etapa na Escola de Ouro Andreense. Disponibilizamos ao setor produtivo centenas de profissionais qualificados, aptos para o mercado de trabalho ou para quem queira empreender. Os relatos dos formandos mostram que estamos no caminho certo, ofertando mais que qualificação, levando dignidade e transformando a vida das pessoas para sempre”, disse a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Ana Carolina Serra.

A formatura desta quinta-feira marcou o encerramento de um ciclo para os alunos, ao mesmo tempo em que representou o início de uma nova trajetória profissional. “A Escola de Ouro Andreense teve uma importância muito grande para mim. Ajudou no meu lado profissional e também no lado pessoal, pois eu estava enfrentando um momento difícil, com questões emocionais. O curso foi um ponto-chave para fazer uma mudança na minha vida”, afirma Cristiane Alves Dias, de 41 anos, que fez os cursos de manicure e maquiagem.

Desde o retorno do Fundo Social de Solidariedade, em 2017, e o desenvolvimento de projetos e programas sociais, a Escola de Ouro Andreense distribuiu mais de 50 mil certificados de qualificação nas mais diversas áreas, capacitando pessoas e incentivando tanto a procura por um emprego como a criação da própria empresa. E não são poucos os casos de estudantes que se tornaram empreendedores. Mary Alisson Alves, de 29 anos, que se formou nos cursos de design de sobrancelha e cuidadora de idosos. “Estou muito feliz neste momento, os cursos são muito bons e minhas professoras são maravilhosas”, comemora.

O evento contou com a apresentação da orquestra do Projeto Locomotiva e a presença de autoridades, incluindo o diretor do grupo de programas e projetos do Fundo Social do Governo do Estado, Hernani Gouvea, além de integrantes do Núcleo de Inovação Social e da própria Escola de Ouro. Foram também feitas homenagens a parceiros, instrutores e à presidente do Fundo Social de Solidariedade, Ana Carolina Serra. No final da formatura, ocorreu a entrega dos certificados aos alunos.