Grande ABC fecha 2022 com alta de homicídios, estupros e roubos

Thainá Lana

Do Diário do Grande ABC



27/01/2023 | 18:55



As cidades do Grande ABC fecharam o ano de 2022 com alta nos principais indicadores criminais. O crescimento nos casos de homicídios, estupros, latrocínios, roubo e furto de veículos e outros objetos refletem o sentimento de insegurança que assola a região nos últimos meses.

Segundo dados da SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), a maior elevação está no número de vítimas de homicídio doloso (quando há intenção de matar), que cresceu 52% em um ano, passando de 102 em 2021 para 155 no ano passado.

Em números absolutos, roubo de veículos registrou o maior crescimento durante o período. Em 2021, 4.629 veículos foram roubados na região, enquanto em 2022 esse número foi para 6.591– média de 549 por mês.

Com 607 casos de estupro e 27.508 notificações de furto geral, que contabiliza a subtração de diversos tipos de objetos, o ano passado registrou o maior número de notificações desses tipos de delitos desde o início da série histórica, em 2001. Em um ano, o crime de violência sexual aumentou 19% – em 2021 foram 511 registros.

Em dezembro do ano passado, o policial militar Gilberto Luiz de Campos Júnior, 44 anos, morreu após levar três tiros durante um assalto, em Diadema. O agente foi uma das dez vítimas de latrocínio, roubo seguido de morto, registradas no ano passado – o número é 25% maior que em 2021, quando foram contabilizados oito casos.

Para o ex-delegado, aposentado há 25 anos da Polícia Civil, Jorge Lordello, o sentimento de insegurança impacta diretamente na rotina da população. “As pessoas estão evitando sair para lugares que são considerados mais perigosos, como centros comerciais ou ruas e avenidas em que a prática de furto e roubo são maiores. A digitalização de processos, acelerada durante a pandemia da Covid-19, também impactou na violência urbana. Os criminosos focam em roubar ou furtar os aparelhos celulares das vítimas ao invés de outros objetos e também utilizam a tecnologia para vender peças de carros roubados em sites na internet”, explica o especialista em segurança pública e privada.

COMBATE A VIOLÊNCIA

Em nota, a SSP informou que tem conhecimento da situação e desenvolve ações específicas para combater os roubos e furtos nas sete cidades do Grande ABC. "Desde o dia 11 de janeiro deste ano, as polícias realizam a Operação Impacto. Até o último sábado (21), já foram 2,2 mil detidos; 4,6 toneladas apreendidas e 558 veículos recuperados no Estado. Paralelamente, a PM (Polícia Militar) intensificou o policiamento ostensivo e preventivo nos municípios, com rondas e pontos de estacionamento nos locais com maior incidência criminal. A Polícia Civil realiza o trabalho de investigação para identificar e prender os criminosos."