PM faz operação para 'sufocar' roubos e furtos de veículos em Santo André

Pamela Cadamuro



27/01/2023 | 18:22



A PM (Polícia Militar) realiza, até o final da noite desta sexta-feira (27), a Operação Cinisca VI. O objetivo é ''''sufocar'''' roubos e furtos de veículos na cidade.

Ao todo, são cerca de 100 viaturas e 200 policiais a mais nas ruas, em patrulhamento e pontos estratégicos. Segundo o tenente coronel Paulo Sergio de Melo, a ação faz parte da Operaão Impacto, que acontece em todo o Estado, e foi montada para atender a demanda da região. "Vamos atuar direto contra esses crimes violentos, principalmente por fazermos parte de uma região muito populosa e visada pelos criminosos", comentou o oficial.

Além dos policiais militares da cidade e da região, a operação também conta com o apoio do BAEP (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), dos Batalhões de Policiamento Choque, Rota (Rondas Ostensivas Tobias Aguiar), assim como a Força Tática, ROCAM (policiamento com o apoio das motocicletas), Ronda Escolar, Trânsito e Base Comunitária.

Na manhã da última quinta-feira (26), a PM prendeu em Santo André quatro homens com equipamentos e ferramentas usadas para facilitar o furto de veículos. O ''''kit furto'''' era composto por sete módulos de ignição e ferramentas como alicate. Com isso, os criminosos conseguiam ligar o veículo sem precisar da chave.

Só em Santo André, quase sete mil roubos e furtos de veículos foram registrados de janeiro a dezembro de 2022.

Violência na região

Em São Bernardo, também no Grande ABC, um roubo de veículo se transformou em latrocínio na última segunda-feira (23).

Ao tentar roubar um carro no bairro Jordanópolis, Manoel Nascimento Moreira, de 43 anos, atirou contra a fisioterapeuta Olívia Tsutsumi Ambrogi. Ela morreu na hora e o assaltante fugiu com o carro.

Na última quinta (26), três dias após o crime, ele se entregou à Polícia Civil. O assaltante já tinha passagens por outros roubos e tinha saído da cadeia há 50 dias, depois de sete anos preso. Segundo o delegado Américo dos Santos Neto, que investiga o caso, a suspeita é de que ele faça parte de uma quadrilha especializada neste tipo de crime na região.

Além do latrocínio, no caso da fisioterapeuta, Manoel será indiciado pelo roubo de outros três carros. Ele também deve responder por associação criminosa e receptação, já que a suspeita é de que ele faça parte de uma quadrilha especializada no roubo de veículos que eram repassados para desmanches. Outros dois integrantes do grupo já foram presos nesta semana e a polícia ainda investiga a ligação deles com o roubo do carro de Olívia, no caso de terem sido cúmplices de Manoel no dia do latrocínio.