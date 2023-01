Sandy celebra os 40 anos relembrando momentos da vida e carreira

27/01/2023 | 17:10



Neste sábado, 28, Sandy completa 40 anos. Para comemorar a data, a cantora compartilhou em seu Instagram um vídeo reunindo momentos marcantes da carreira e da vida pessoal.

A seleção de relíquias conta com imagens da infância e adolescência, incluindo a parceria com o irmão Júnior Lima, além de trechos de shows, clipes e participações em programas de TV. A trilha sonora da postagem ficou por conta de Aquela dos 30, música da própria Sandy e gravada há 10 anos, quando a artista estava perto de celebrar três décadas de vida.

Sandy Leah Lima nasceu em 28 de janeiro de 1983, em Campinas. Ela é filha do cantor Xororó e irmã de Júnior Lima, companheiro de palco entre 1989 e 2007. Casada com o músico Lucas Lima, a cantora também é mãe de Theo, filho do casal. Sandy coleciona sucessos tanto na música quanto em trabalhos na TV.