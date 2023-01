Rodrigo Faro se veste de Freddie Mercury em homenagem à banda Queen

27/01/2023 | 17:11



Rodrigo Faro sempre surpreende o público com seus covers elaborados no quadro Dança Gatinho - e dessa vez o apresentador do Hora do Faro escolheu incorporar Fred Mercury no programa que vai ao ar no próximo domingo, dia 29.

Nessa edição do Vai dar Namoro, o ex-BBB Arthur Picoli e a influenciadora Vanessa Lopes foram convidados para aconselhar os candidatos. Em homenagem à banda Queen, Rodrigo vai reinterpretar o clipe de I Want to Break Free, além de cantar os hits Bohemian Rhapsody e We Will Rock You.

Para completar o programa, o artista ainda encontrará Gretchen no quadro Delivery do Faro para fazer pedidos por telefone. Quando chegarem, os entregadores terão a chance de ganhar prêmios em dinheiro, mas só se cumprirem algumas ações malucas. O marido da famosa, Esdras de Souza, também entrará na brincadeira. A atração ainda apresentará a dona da música Conga, Conga, Conga em dinâmicas, comentando polêmicas e ganhando uma surpresa da filha, Giullia Miranda.