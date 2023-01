BA/Jerônimo: Lula relança Minha Casa Minha Vida no dia 14 de fevereiro

27/01/2023 | 16:41



O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), declarou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve relançar o Minha Casa, Minha Vida em 14 de fevereiro. De acordo com o governador, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, definiu que, no dia 14, Lula fará uma entrega de pouco mais de 500 apartamentos em Santo Amaro e em outras cidades baianas.

De acordo com ele, a entrega das casas, contudo, depende da agenda do presidente. "Caso ele dê as condições, faz a entrega à distância e depois a gente faz a inauguração", declarou.

Rodrigues, no entanto, disse que algumas das entregas estavam danificadas. "Fizemos um mutirão em parceria com a Caixa Econômica, governo do Estado e prefeituras para ver se a gente entrega mais", disse.