Padilha: Haddad convidou governadores para discussão sobre reforma tributária

27/01/2023 | 16:33



O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, convidou os governadores para participar da discussão da reforma tributária.

O chamado foi feito durante reunião realizada nesta sexta-feira, 27, entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ministros e os governantes estaduais. Padilha reforçou também que Haddad quer aproveitar as iniciativas que já estão no Congresso para avançar na reforma.

"Haddad convidou os governadores para se mobilizarem e participarem da discussão da proposta de reforma tributária. Debate já acontece no Congresso. Haddad fez questão de ressaltar que busca aproveitar as iniciativas que já estão no Congresso. O secretário Bernard Appy vai conduzir junto de Haddad esse diálogo", relatou Padilha.