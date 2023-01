Villa Design inaugura showroom em comemoração aos 10 anos de loja

Coluna Social



29/01/2023



A Rua Jurubatuba reserva belíssimas lojas de móveis, dentre elas, uma se destaca, além da gama dos produtos, pela proprietária. Com sua cultura árabe, Tatiana Orra sempre recebe clientes e parceiros com um jeito acolhedor. “Nós entramos na casa das pessoas. São sonhos que precisamos materializar. Adoro vivenciar isso com eles”, comenta a CEO da Villa Design, empresa que completa 10 anos em 15 de abril.

Marcando presença nos estúdios do DGABC TV para participar do programa Diário em Casa, Orra contou um pouco sobre a diversidade de produtos do estabelecimento, que passeia desde o Exterior, com peças indianas, turcas e libanesas, como a valorização do design brasileiro. “É necessário buscar a valorização do produto nacional. Nós temos esta grande responsabilidade de dar visibilidade a isso”, salienta.

Relembrando sobre a história, ela conta que a ideia da Villa Design surgiu, em 2013, em uma cafeteria e, de lá para cá, tem buscado constantemente aperfeiçoamento e novidades para seu público. “Sempre viajamos para as grandes feiras, dentre elas, Milão, na Itália. Berço de grandes referências”, exclama.

Em comemoração a esta década, o mês de fevereiro marcará a inauguração do showroom com nova coleção. Além disso, os 1.500 m2 reserva muitos espaços aconchegantes, dentre eles, a venda de itens para área externa, que tem se destacado para clientes, pois é um mercado aquecido e que pede especificações únicas para resistir ao ar livre. “Somos um dos poucos lugares que oferecem produtos para esta parte da casa e fico feliz de oferecer tanta possibilidade”, ratifica. <EM>Para quem está há mais de 20 anos no segmento, nada como falar sobre transformação de tendências. “Elegância e leveza são valorizadas na linha atual. Tudo mais clean, porém um capitonê nunca sai de moda. Aliás, o lar da pessoa deve ser pensando com o que ela ama e quer. Essa é a maior beleza”, finaliza.

O programa vai ao ar na terça-feira, às 19h. Para mais detalhes, assista a entrevista completa em nosso site.