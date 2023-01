4 produtos para quem precisa cuidar do pet a distância

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



27/01/2023 | 15:55



Para ajudar na rotina dos tutores de animais de estimação durante as viagens de férias ou mesmo para quem passa o dia fora de casa, o KaBuM! traz quatro dicas de produtos para quem precisa cuidar do pet a distância.

A linha exclusiva KaBuM! Smart reúne soluções com foco na alimentação, hidratação e eliminação de odores dos bichinhos, com direito a monitoramento por câmera com áudio bidirecional para matar a saudade e ainda falar com o pet, além de fiscalizar o ambiente.

Todos os produtos são conectados ao aplicativo KaBuM! Smart – disponível para Android e iOS – e podem ser acionados remotamente de qualquer lugar em que o tutor esteja.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e compre o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies por apenas R$ 10

Com sistema de proteção antitravamento, é possível fazer o agendamento das refeições e receber alerta de baixo nível de ração. O tutor ainda consegue acompanhar o pet pela câmera de 720p e interagir com o bichinho em tempo real. Possui capacidade de 1,2kg de armazenamento – máximo de 12 porções de, no mínimo, 5g (regulável) – conexão Wi-Fi e fonte de carregamento por USB ou bateria. Preço sugerido: R$ 499,99, no Pix via site do KaBuM!.

Esta opção é ideal para comidas secas e molhadas, auxilia em uma nutrição equilibrada por meio do agendamento das refeições e facilita a alimentação do pet quando o tutor estiver ausente. Apropriado para cães e gatos de pequeno porte, possui seis divisórias com 170 ml de capacidade por compartimento (cerca de 120g), sistema antitravamento para que o bichinho não prenda a pata ou o focinho, design de fácil desmontagem para facilitar a limpeza e comunicação via Bluetooth. Preço sugerido: R$ 279,99, no Pix via site do KaBuM!.

Este bebedouro com fluxo de água contínuo é o modelo mais indicado para pets por ter capacidade de 1,9 L e filtro durável por aproximadamente um mês, com quatro camadas para desinfecção da água – algodão PP, carvão ativado, resina de troca iônica e KDF. O produto conta ainda com agendamento de funcionamento, bomba de circulação silenciosa, design desmontável e de fácil limpeza, notificação de baixo nível de água e troca de filtro, além de conexão Wi-Fi e fonte de carregamento por USB. Preço sugerido: R$ 249,99, no Pix via site do KaBuM!.

Para realizar a remoção do odor, este produto promove a liberação de ozônio – responsável por quebrar as partículas de mau cheiro e ajudar na prevenção da proliferação de bactérias. Possui monitoramento inteligente, funciona por detecção de movimento e opera a limpeza em um ângulo de 360°. Outra vantagem é que o produto pode ser utilizado em qualquer local. A comunicação é feita via Bluetooth e permite acompanhar o acionamento e seu histórico por meio do app KaBuM! Smart. Preço sugerido: R$ 114,99, no Pix via site do KaBuM!.